Krankzinnige EK-dag dreunt na in buitenlandse media: ’Iedereen wordt gek’

De Zwitserse fans en spelers zijn door het dolle na hun stunt op het EK tegen Frankrijk. Ⓒ AP

AMSTERDAM - Een waanzinnige dag op het Europees kampioenschap voetbal dreunt na in Europa. Het spektakel bij Kroatië-Spanje (3-5) en de sensatie van de uitschakeling van wereldkampioen Frankrijk door het ’kleine’ Zwitserland maken over het hele continent de tongen los. „De Haantjes in de pan gehakt, iedereen wordt gek!”