Van der Hoorn op weg terug bij Intermarché, Costa mist Waalse Pijl

20:00 uur Taco van der Hoorn is op de weg terug na de hersenschudding die hij opliep door een val in de Ronde van Vlaanderen. Zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty laat weten dat de 29-jarige wielrenner weer aan het trainen is.

Van der Hoorn liep net als ploeggenoten Aimé De Gendt en Biniam Girmay verwondingen op door een val in de Ronde van Vlaanderen. Ook de twee andere wielrenners hebben de training op de rollen hervat. Van der Hoorn kan „de intensiteit van de training al langzaamaan verhogen op voorwaarde dat we langetermijneffecten van hersenschudding kunnen uitsluiten”, aldus de ploeg. „De volgende weken zullen aantonen of een deelname aan de Ronde van Italië een haalbaar scenario is.”

De Belgische ploeg kan woensdag in de Waalse Pijl niet beschikken over Rui Costa. De Portugees moest zich vanwege een irritatie aan de knie afmelden.

Trainer Schmidt zoekt na slechte periode naar houvast bij Benfica

19:40 uur Trainer Roger Schmidt wil bij Benfica snel een einde maken aan een slechte periode. De koploper uit de Portugese competitie verloor de laatste drie wedstrijden, waaronder de kwartfinale in de Champions League tegen Internazionale (0-2). De return in Milaan is woensdag.

„Ik geloof altijd in mijn team. Het is niet alsof we geen kans hebben. We moeten erin geloven”, vertelde Schmidt. „We zijn het momentum een beetje kwijt. Van de vorige ongeveer veertig wedstrijden verloren we er twee. Als je er nu dan drie op rij verliest, is dat iets speciaals, iets onverwachts.”

Schmidt gelooft dat het goede gevoel er snel weer kan zijn. „Hoe we vorige week tegen Inter speelden, is een groot contrast met ons spel in onze beste wedstrijden. Als we woensdag onze kwaliteiten volledig weten te benutten, is alles mogelijk tegen Inter.”

Waterpolosters op WK tegen Europees kampioen Spanje

19:10 uur De Nederlandse waterpolosters nemen het in de poulefase van het WK dit jaar in het Japanse Fukuoka op tegen Europees kampioen Spanje. Nederland werd bij de loting in Athene in poule B verder gekoppeld aan Israël en Kazachstan.

De speelsters van bondscoach Evangelos Doudesis veroverden vorig jaar brons op het WK. Op het EK later die zomer werd Oranje in de halve finales uitgeschakeld door Spanje, dat de titel pakte. In de finale van de World League was Spanje ook te sterk voor de ploeg van Doudesis.

Oranje opent de groepsfase op 16 juli tegen Spanje. Twee dagen later spelen de waterpolosters tegen Kazachstan en de laatste groepswedstrijd vindt op 20 juli plaats tegen Israël.

De winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales op 24 juli. De nummers 2 en 3 van poule B spelen op 22 juli eerst nog een kruiswedstrijd tegen de nummers 3 en 2 van poule A. Die bestaat uit China, Frankrijk, de Verenigde Staten en Australië. De finalisten van dit WK plaatsen zich voor de Olympische Spelen van Parijs.

Bayern-trainer Tuchel houdt hoop op stunt tegen Manchester City

18.48 uur: Trainer Thomas Tuchel heeft de hoop op een plek in de halve finales van de Champions League met Bayern München nog niet opgegeven. „Het gaat erom dat we erin geloven. Geloven is wat anders dan dromen”, aldus de Duitser, die woensdag met zijn elftal een achterstand van 3-0 uit de eerste wedstrijd tegen Manchester City moet goed zien te maken.

„De vonk moet morgen overspringen bij ons, daar zijn we verantwoordelijk voor”, vervolgde de 49-jarige Tuchel, die weer de beschikking heeft over de van een blessure teruggekeerde aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting. „Kleine momenten kunnen beslissende momenten zijn. Als het ons lukt de halve finale te bereiken, zou dat bijna een wonder zijn.”

De Franse verdediger Benjamin Pavard wil zich ook nog niet gewonnen geven. „We hebben in het verleden gezien dat een comeback zoals we nu nodig hebben mogelijk is. We weten, met het publiek achter ons, waartoe we in staat zijn.”

Verdediger Dayot Upamecano blunderde in de eerste ontmoeting met Manchester City. Hij begint woensdag wel weer in het basiselftal. „Die ene fout is genadeloos afgestraft. Maar we hebben allemaal het volledige vertrouwen in Dayot. We steunen hem, want hij is nog jong en heeft veel potentie”, zei Tuchel.

Sadio Mané keert terug in de selectie. De Senegalese aanvaller ontbrak om disciplinaire redenen zaterdag tegen Hoffenheim (1-1), omdat hij na het eerste duel met de Engelsen ruzie kreeg met medespeler Leroy Sané. Hij zou een klap in het gezicht van Sané hebben gegeven.

Zweedse aanvaller Ondrejka eerste aankoop Antwerp

17.10 uur: Antwerp FC heeft de eerste aankoop voor het nieuwe voetbalseizoen binnen. De club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars neemt Jacob Ondrejka over van IF Elfsborg. De 20-jarige Zweedse aanvaller ondertekent een contract voor vijf seizoenen.

Ondrejka maakte voor Elfsborg in 98 wedstrijden zestien doelpunten. Begin dit jaar debuteerde hij voor de Zweedse nationale ploeg. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen IJsland (2-1) maakte Ondrejka het winnende doelpunt.

Russische schaker neemt weer de leiding in tweekamp WK

15.47 uur: De Russische schaker Ian Nepomniatsjtsji heeft in Astana voor de derde keer de leiding genomen in de tweekamp om de wereldtitel. De 32-jarige Rus won met de witte stukken de zevende partij tegen de Chinees Ding Liren, die na 37 zetten in tijdnood kwam en zich gewonnen moest geven.

Nepomniatsjtsji nam daardoor een voorsprong van 4-3. Slechts twee van de gespeelde zeven partijen eindigden in een remise. De Rus won eerder de tweede en de vijfde ronde. Zijn Chinese opponent sloeg steeds snel terug, met winst van de vierde en zesde ronde. Na de rustdag van maandag nam de Rus in de zevende partij opnieuw het initiatief in de tweekamp om de vacante wereldtitel, die over veertien ontmoetingen gaat.

De Rus en de Chinees maken in Astana uit wie de Noor Magnus Carlsen opvolgt als wereldkampioen. Carlsen, jarenlang de beste schaker ter wereld, besloot vorig najaar zijn titel in het klassieke schaken niet meer te verdedigen.

Het prijzengeld van de tweekamp bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.

Supporters van FC Basel niet welkom in Nice bij Europese return

13.07 uur: Twee dagen voor de return in de Conference League tegen OGC Nice hebben de supporters van FC Basel te horen gekregen dat ze niet welkom zijn in de Franse stad. De autoriteiten vaardigden dinsdag volgens Franse media een verbod uit. Fans van de Zwitserse voetbalclub mogen zich tussen woensdagochtend 10.00 uur en vrijdagavond 20.00 uur niet in en om Nice vertonen.

Burgemeester Christian Estrosi van Nice riep de Zwitserse fans vorige week al op om thuis te blijven, met het oog op de veiligheid in zijn stad. Vorig jaar ontstonden rellen in Marseille toen FC Basel het daar tegen Olympique Marseille opnam in de Conference League.

Fans van Nice misdroegen zich eerder dit seizoen bij de thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln. Voor de aftrap braken in en om het stadion vechtpartijen uit tussen beide supportersgroepen. Het duel begon daardoor een uur later dan gepland.

In eerste instantie hadden de autoriteiten in Nice bepaald dat de supporters van FC Basel alleen welkom waren als ze per bus zouden komen. Nu mogen ze de stad en dus ook het stadion helemaal niet in. Het eerste duel in Zwitserland eindigde vorige week in 2-2. De Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft donderdag de leiding over de return.

Eerder besloten Italiaanse autoriteiten al dat aanhangers van Feyenoord donderdag niet welkom zijn in het Stadio Olimpico voor de return tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. Feyenoord verkocht om die reden ook geen kaarten aan Italiaanse fans voor het eerste duel afgelopen week in De Kuip (1-0).

„Na de recente beslissing van Italiaanse autoriteiten om Feyenoord-fans te verbieden naar Rome te komen, hebben Franse autoriteiten zojuist supporters van FC Basel een verbod opgelegd, twee dagen voor hun wedstrijd in Nice. Dit is een verschrikkelijke week voor het recht en de vrijheid van voetbalfans om door Europa te reizen”, schrijft de overkoepelende Europese supportersvereniging op Twitter.

Engelse scheidsrechter Taylor leidt AS Roma - Feyenoord

12.01 uur: Feyenoord krijgt donderdag in de uitwedstrijd tegen AS Roma (aftrap 21.00 uur) te maken met de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. De inzet van het duel in Rome is een plek in de halve eindstrijd van de Europa League. Feyenoord won de eerste wedstrijd, vorige week in Rotterdam, met 1-0.

Twee jaar geleden had de 44-jarige Taylor ook de leiding bij AS Roma - Ajax. Toen ging het eveneens om een duel bij de laatste acht van de Europa League. Het werd in Rome 1-1. Een week eerder hadden de Italianen met 2-1 gewonnen in Amsterdam.

AZ - Anderlecht wordt donderdag geleid door de Italiaan Davide Massa, een van de toparbiters in de Serie A. Eerder dit jaar leidde hij in Italië de stadsderby’s Internazionale - AC Milan en Lazio - AS Roma.

AZ en Anderlecht spelen vanaf 18.45 uur om een plek bij de laatste vier van de Conference League. Het eerste duel vorige week in Brussel eindigde in 2-0 voor de thuisclub.

Manchester City dient aanvraag in voor uitbreiding stadion

10.35 uur: Manchester City heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de modernisering en uitbreiding van het Etihad Stadium. De capaciteit van het stadion wordt vergroot tot meer dan 60.000 plaatsen. Nu kunnen er 53.400 bezoekers plaatsnemen in het onderkomen van de regerend kampioen van Engeland.

Ook rondom het stadion, in het oosten van Manchester, gaat verbouwd worden. Zo komen er onder meer een overdekte fanzone, waar plek is voor drieduizend supporters, een nieuwe fanshop, een museum en een hotel. Volgens de club leidt het project tot 2600 extra banen.

De modernisering en uitbreiding gaan in totaal meer dan 300 miljoen pond kosten, omgerekend zo’n 340 miljoen euro. Het project zou zo’n drie jaar in beslag moeten nemen.

Manchester City staat momenteel tweede in de Premier League. De club van sterspeler Erling Haaland maakt ook nog kans op het winnen van de Champions League. Het eerste duel in de kwartfinale tegen Bayern München werd op eigen veld met 3-0 gewonnen. De return in München is woensdag.

Gözübüyük fluit Europees duel in aanloop naar PSV - Ajax

09.46 uur: Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft donderdag in Frankrijk de leiding over de return tussen OGC Nice en FC Basel in de kwartfinales van de Conference League. De Europese voetbalbond UEFA stelde Gözübüyük aan voor dit Europese duel. Dennis Higler en Jeroen Manschot fungeren als videoarbiters.

Het eerste duel tussen FC Basel en Nice, afgelopen week in Zwitserland, eindigde in 2-2. De return begint om 21.00 uur. De winnaar neemt het in de halve finales van het derde Europese bekertoernooi op tegen Fiorentina of Lech Poznan, de Poolse club van trainer John van den Brom. AZ kan zich ook plaatsen voor de halve finales, maar de ploeg van trainer Pascal Jansen moet dan donderdag voor eigen publiek wel een 2-0-achterstand tegen Anderlecht zien weg te werken.

De 37-jarige Gözübüyük heeft drie dagen na zijn Europese optreden in Nice ook de leiding over de topper in de Eredivisie tussen PSV en Ajax. De KNVB maakte dat maandag al bekend. Inzet van het duel in Eindhoven (aftrap 14.30 uur) is de tweede plaats in de Eredivisie. Beide clubs hebben nu 62 punten, Ajax staat op basis van een iets beter doelsaldo boven PSV.

Warriors in de problemen in play-offs NBA na tweede nederlaag

07.53 uur: Golden State Warriors heeft ook de tweede wedstrijd in de play-offs van de NBA tegen Sacramento Kings verloren. De Warriors moesten in het Golden 1 Center in Sacramento met 114-106 hun meerdere erkennen in de Kings. De regerend kampioen uit San Francisco is nog twee nederlagen verwijderd van uitschakeling.

Domantas Sabonis en De’Aaron Fox waren aan de zijde van de Kings beiden goed voor 24 punten. Stephen Curry was met 28 punten de topschutter van de avond, maar hij wist zijn ploeg niet aan het eerste punt te helpen in de confrontatie met de Kings, die het eerste duel met 126-123 hadden gewonnen.

„Al met al denk ik dat we op de goede weg zijn”, zei Steve Kerr, de coach van de Warriors. „In de tweede helft hadden we een voorsprong van 10 punten en we hebben genoeg dingen goed gedaan. We hadden op het einde kansen om te winnen, maar konden het niet afmaken. Het is een best-of-seven-serie, dus we komen nog wel terug.”

De titelhouder wist tijdens de afgelopen 27 ontmoetingen in de play-offs tenminste één uitwedstrijd te winnen. De komende twee duels worden in de thuisbasis van de Warriors gespeeld. De Warriors waren vorig jaar in de eindstrijd met 4-2 te sterk voor Boston Celtics. De ploeg uit Californië pakte de titel ook in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

Philadelphia 76ers nam een 2-0-voorsprong tegen Brooklyn Nets. Het werd 96-84. De Sixers hadden de eerste wedstrijd met 121-101 gewonnen.