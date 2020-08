Max Verstappen tweede in Britse GP na race in niemandsland en gekke slotfase

Verstappen reed in zijn Red Bull-bolide 52 ronden lang een eenzame race: hij kon de Mercedessen niet aanvallen en had van de veel langzamere Leclerc niets te duchten, na een kort duel vlak na de start. In de slotfase had hij geluk dat nummer twee Valtteri Bottas een lekke band opliep en terugviel naar de elfde plek.

De Limburger had anderszijds ook pech dat hij Hamilton net niet meer kon passeren. Het verschil op de meet was slechts 5 seconden. Wel pakte Verstappen nog een bonuspunt door de snelste ronde te rijden. Echter: als Verstappen niet had besloten om de stoppen voor nieuwe banden, had hij de race kunnen winnen.

Lewis Hamilton komt met een lekke linkervoorband over de finish. Ⓒ AFP

Niemandsland

Exemplarisch voor zijn race in niemandsland was dat Verstappen ruimschoots de tijd had om te grappen. „Vergeet je niet te drinken?”, vroeg de Limburger in de 34e ronde aan zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase. Het zorgde voor lachende gezichten in de Red Bull-pitbox, waar de monteurs ook meeluisterden.

WK-stand

De WK-stand geeft Verstappen en zijn team minder reden tot lachen. Hamilton liep andermaal uit, waardoor het welhaast onmogelijk is geworden voor de Nederlander om nog de jongste wereldkampioen ooit te worden. Iets wat alleen dit seizoen nog kan. Gezien het tempo van Mercedes in de voorgaande GP’s was de wereldtitel eigenlijk al voor de race geen realistisch doel meer.

Kevin Magnussen en Alexander Albon raken elkaar al vroeg in de race. Ⓒ HH/ANP

Alexander Albon

Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen, besloot zijn toch al niet weinig indrukwekkende weekeinde met een achtste plek. De Britse Thai, gestart vanaf de twaalfde plaats, tikte in de openingsfase Haas-coureur Kevin Magnussen van de baan. Hij kreeg daar een tijdstraf van vijf seconden voor, die hij afloste tijdens een pitstop.

Albon heeft al het gehele seizoen moeite om aan te haken bij het niveau van Verstappen. Teambaas Christian Horner sprak deze week nog zijn vertrouwen in de tweede man uit. „We weten dat de auto die we onze coureurs dit jaar hebben geleverd niet optimaal is en een aantal lastige eigenschappen heeft. Voor een coureur die nog maar net een jaar ervaring heeft in de Formule 1, is dat best moeilijk.”

Kevin Magnussen kon niet verder na het incident met Alexander Albon. Ⓒ BSR Agency

Nico Hülkenberg

Voor Nico Hülkenberg was het eveneens een saaie zondag. De Duitser werd donderdag op laatste moment ingevlogen als vervanger van de met het coronavirus besmette Sergio Perez, maar kon uiteindelijk niet rijden. Zijn Racing Point-bolide bleek vlak voor de start motorproblemen te hebben.

