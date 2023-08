UEFA straft FC Twente: deel tribune moet leegblijven in volgende Europese duel

FC Twente is door de UEFA zwaar bestraft voor de ongeregeldheden rondom de wedstrijd FC Twente-Hammarby IF. De club uit Enschede moet bij de eerstvolgende Europese wedstrijd, de thuiswedstrijd tegen FC Riga in de derde voorronde van de Conference League, Vak-P leeg houden.

De ongeregeldheden op de tribune rond FC Twente-Hammarby van vorige week. Ⓒ ANP/HH