Wereldatletiekbond creëert fonds voor atleten in nood

Een groot deel van het geld komt van de International Ahtletics Foundation, een stichting die in 1986 is opgericht door de wereldatletiekbond om aan de atletiek gelinkte charitatieve doelen te ondersteunen. De stichting wordt voorgezeten door prins Albert II van Monaco. World Athletics-voorzitter Sebastian Coe gaat de werkgroep leiden die gaat bepalen wie voor steun in aanmerking komt. Onder anderen de topatleten Hicham El Guerrouj en Katerina Stefanidi praten daarin mee.

„Veel atleten kennen financiële problemen omdat de wedstrijden de voorbije twee maanden niet konden plaatsvinden”, verklaarde Coe. „Een deel van de inkomsten van onze profatleten bestaat uit wedstrijdpremies. We zijn er ons maar al te goed van bewust dat het atletiekseizoen zwaar lijdt onder de coronapandemie. In afwachting van een gewenste hervatting doen we ons uiterste best om zo veel mogelijk sporters, dankzij de fondsen, te helpen.”

World Athletics hoopt het outdoorseizoen op 8 en 9 augustus te hervatten tijdens een weekend met nationale kampioenschappen. De WK indoor in het Chinese Nanjing en de Olympische Spelen in Tokio werden met een jaar verplaatst naar 2021. De EK, die eind augustus in Parijs zouden plaatsvinden, werden afgelast.