FC Barcelona ontsnapt thuis aan flater tegen laagvlieger Elche

Bij afwezigheid van de nog geblesseerde Memphis Depay, presenteerde zich tegen Elche een op het oog nieuw pareltje. Ferran Jutglà (22), eigenlijk een middenvelder, bleek een verrassende nieuwe optie voor de spitspositie bij Barça.

Want voor die positie passeerde Xavi aanvaller Luuk de Jong, die vorige week tegen Osasuna (2-2) nog mocht starten. Jutglà was het mannetje dat zich afgelopen week aandiende tijdens het duel om de Maradona Cup, waar de club even twee miljoen euro voor incasseerde in de Verenigde Arabische Emiraten. Tijdens het duel 1-1 tegen Boca Juniors (1-1, verlies na strafschoppen) deze Jutglà over iets te beschikken waar het huidige Barcelona zo naar op zoek is: doelgerichtheid en scorend vermogen. Zonder toeters en bellen. Hij schoot tegen de Argentijnen uit de draai al loeihard de 1-0 binnen.

Ferran Jutgla viert zijn eerste doelpunt namens FC Barcelona. Ⓒ HH/ANP

Trainer Xavi had genoeg gezien van het mannetje, dat hij een paar dagen eerder in blessuretijd tegen Osasuna al had laten debuteren. Jutglà is overigens niet het volgende talent van La Masia dat dit seizoen debuteert. Hij werd anderhalf jaar geleden weggeplukt bij Espanyol.

Tegen Elche leek hij binnen twee minuten al de 1-0 binnen te schieten, maar hij stond een voetje buitenspel. Na ruim een kwartier kopte hij uit een corner alsnog de openingstreffer binnen. In het vervolg bracht hij met zijn loopacties als enige wat diepte in het spel van Barça. Gavi maakte na 20 minuten al de 2-0. Op geweldige wijze draaide hij bij zijn tegenstander weg, om de bal na een rush in de verre hoek te schieten.

Frenkie de Jong kreeg kort daarop een grote kans op de 3-0, maar kreeg zijn voet niet vol genoeg achter de bal na een passje van Ousmane Dembélé. De Nederlander leek trouwens ook te opteren voor een pass richting een medespeler bij de tweede paal. Even daarvoor had Elche de grootste kans van de eerste helft om zeep geholpen. Uit een vrije trap schoot de volledig vrijstaande verdediger Enzo Roco keihard over.

Elche kwam in de tweede helft binnen twee minuten terug van 2-0 tot 2-2. Ⓒ HH/ANP

Barça ging met 2-0 de rust in. Niets aan de hand, zou je zeggen. Maar met het huidige FC Barcelona is er nooit zekerheid. Zelfs niet tegen de nummer 16 van La Liga, Elche, in het eigen stadion nota bene. Binnen twee minuten slaagde de thuisploeg erin een marge van twee te vergooien. Tete Morente en Pere Milla werden (voor even) de helden van Elche, waarbij een topdoelman als Marc-André Ter Stegen er slecht uitzag bij de tweede tegentreffer.

Vervolgens ging het ook bij Jutglà tegenzitten, toen hij van twee meter afstand een zeker lijkende 3-2 nog over het doel heen kreeg. Hoe was het mogelijk? Binnen een paar minuten tijd was Camp Nou weer een plek geworden waar het ongeloof en de ontsteltenis doorheen gierden. Frenkie de Jong werd een kwartier voor tijd, na een voor zijn doen bleu optreden, voor het eerst gewisseld onder Xavi.

De status van Jutglà leek na zijn misser van held tot schlemiel te zijn veranderd (ook al kun je hem niet veel verwijten als basisdebutant), maar zijn vervanger Nico Gonzalez redde Barça van een nieuwe flater. Tot opluchting van de aanwezigen in Camp Nou.

