Erwin van de Looi: ’Rivaliteit met Duitsland mooi, 1988 meest bijzondere duel’

„De mooiste, dat is niet zo moeilijk”, zegt Van de Looi desgevraagd. „Dat is het duel uit 1988, ik was toen 16 jaar oud. Dat was wel een bijzondere wedstrijd. Waarin het eerst de verkeerde kant op dreigde te gaan en weer niet leek te lukken, maar het uiteindelijk omgedraaid werd (1-2, winnende treffer van Marco van Basten, red.).”

„Die rivaliteit is er altijd, zonder dat door te laten slaan”, vervolgt de Jong Oranje-coach. „Mijn relatie met de trainer van Duitsland is bekend, die is gewoon goed. Maar die rivaliteit is juist een heel mooie factor, die deze wedstrijd een extra tintje geeft.”

Ⓒ ANP

Van de Looi kan nog moeilijk inschatten wat te verwachten van de Duitsers, waartegen Jong Oranje in de poulefase op 1-1 bleef steken. „We hebben een aantal varianten besproken met elkaar”, aldus Van de Looi. „Daar hebben we ook op getraind. We houden rekening met de tegenstander, maar gaan vaak van onszelf uit. Ook tegen de Fransen hebben we dat geprobeerd. Duitsland kan best extreem zijn in het zich aanpassen en het hanteren van verschillende formaties. Wat het gaat worden, zullen we pas zien wanneer de opstelling bekend wordt.”

„Of ik de Duitse coach ook kan verrassen? Ik hoop het wel”, grijnsde Van de Looi. „Maar dat hoeft niet per se in het systeem of de namen en rugnummers te zitten.”

Perr Schuurs en Tyrell Malacia kampten met lichte klachten, maar zijn donderdagavond tegen Duitsland (21.00) gewoon inzetbaar.