Engelse voetbalfan aangehouden voor racistisch bejegenen Rio Ferdinand

De 42-jarige Ferdinand, oud-verdediger van ManUnited, schreef op Twitter dat hij racistisch was bejegend. „Het is geweldig om de fans de afgelopen weken weer in de stadions te zien. Maar aan de Wolves-fan die zojuist het stadion is uitgezet omdat hij apengeluiden naar me maakte: je moet uit het voetbal verwijderd worden en opgevoed worden. Kom naar me toe en ik zal je leren te begrijpen hoe het voelt om racistisch bejegend te worden.”

De politie liet via Twitter weten een 31-jarige man te hebben aangehouden omdat hij een racistisch gebaar zou hebben gemaakt richting Ferdinand. Wolverhampton Wanderers maakte via Twitter excuses richting de oud-international. „Deze persoon vertegenwoordigt niet onze club, onze supporters en onze waardes.” De man kan een levenslang stadionverbod tegemoet zien.

In het Engelse voetbal zijn dit jaar al heel wat meldingen van racisme geweest. De clubs willen dat de sociale netwerken meer doen aan de bestrijding van online-racisme en besloten hun accounts daarom onlangs een paar dagen offline te halen.