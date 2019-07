Kruijswijk open over ’geheime’ ketonen

„Ik sta er goed voor, maar daar is alles mee gezegd. We hebben nu het voorspel gehad op wat komen gaat”, zei de 32-jarige Kruijswijk. Vooral de rit van zaterdag met aankomst op de Col du Tourmalet is er een waarop hij zich verheugt. „En op de tweede rustdag zal ik weer bekijken hoe de stand van zaken is. Er is een kans op iets moois, dat klopt. Alleen, ik heb daar nu nog geen zicht op”, zo hield de Brabander van Jumbo-Visma zich op de vlakte.

Kruijswijk ging tijdens de persconferentie in het piepkleine hotel van de ploeg in Albi wel uitgebreid in op het gebruik van de peperdure energiebron ketonen waarvan sommige renners binnen de ploeg gebruikmaken. „Ik vind dat er veel te geheimzinnig wordt gedaan over iets wat vrij normaal is. Het is eigenlijk hetzelfde als een energiereep of gelletje eten wanneer je fietst”, aldus Kruijswijk.

„Wij krijgen alleen ketonen, een andere vloeibare energiebron dat in een flesje zit. Ik neem het niet elke dag, sowieso niet. Vooral de dag van de etappe die Thomas De Gendt won (Saint-Etienne, red.), was er een waarop je alle energie nodig hebt. Dat zijn dagen waarop je snel door je suikers heen bent. Hoe langer je suikers kunt bewaren voor de finale, des te beter dat is. Het is lastig te zeggen of ketonen me beter maken of niet. Ik heb wel het gevoel dat ik soms wat frisser aan de finale kan beginnen. Komt het daardoor, of is het puur een placebo-effect? Wat ik wel weet: ik ondervind er geen negatieve gevolgen of bijwerkingen van.”