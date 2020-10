Max Verstappen legt zich neer bij tweede plaats: ’Mercedes was gewoon te snel’

Bij de start op de Nürburgring stond Verstappen derde, maar aan het einde van de rit had hij een tweede plaats in handen. Mede door het uitvallen van polesitter Valtteri Bottas. Een tweede plek was wel het maximaal haalbare, zo laat Verstappen direct na afloop weten. „Over het algemeen was het een goede race”, zegt de Red Bull-coureur. „Ik probeerde Lewis te volgen, zeker toen Bottas uitviel. Onze racepace was goed, maar zij (Mercedes, red.) waren gewoon te snel.”

Met nog zo’n 15 rondes te gaan kwam na het uitvallen van Lando Norris de safety car op de baan. Het veld kroop weer op elkaar, maar Verstappen kon niet profiteren en de aanval openen op Hamilton. „Het circuit was koud en de banden ook, al helemaal als je net uit de pits komt”, zegt Verstappen bij Ziggo. „We hadden veel meer problemen dan de rest. Dat kon je ook zien bij de herstart. De banden waren te koud, waardoor ik wat wielspin kreeg.”

Verstappen uit nog wat kritiek op de safety car. „Ik begrijp niet waarom die zo lang op de baan bleef. Ik snap wel dat ze alles dichter op elkaar willen hebben, maar de baan was allang weer geruimd. Het was gevaarlijk en dat is iets waar we naar moeten kijken.”

Uiteindelijk snoepte Verstappen, in de allerlaatste ronde, nog wel een extra punt af van Hamilton. „Mooi, dat extra punt”, zegt een tevreden Verstappen over zijn snelste raceronde. „Winnen konden we toch niet meer, dus in de laatste ronde heb ik alles gegeven en toen kwam die snellere ronde eruit. Dat is toch mooi meegenomen. Uiteinde tweede geworden en daar moeten tevreden mee zijn.”

De volgende race die op de planning staat is de Grand Prix van Portugal, op het circuit van Portimão. „Ik kijk ernaar uit. Ik hoop dat het warmer is. Het is een leuk circuit.”