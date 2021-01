De Oranje-revanche van Owen Wijndal: ’Er moest een paar tandjes bij’

Owen Wijndal maakt op 7 oktober 2020 zijn debuut voor het Nederlands elftal, thuis tegen Mexico in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ Getty Images

Hij kwam, zag én overwon. Na dé Oranje-doorbraak van het jaar richt linksback Owen Wijndal (21) in 2021 zijn pijlen op het EK. De marathonman uit Koog aan de Zaan, sfeermaker en smaakmaker ineen, was in zijn eerste Eredivisie-seizoen en passant de meest constante speler van het verrassende AZ. „Dat bloedfanatieke heb ik van mijn ouders.”