PSV verliest ondanks prachtgoal Götze van Granada

Zonder coronagevallen Jordan Teze, Pablo Rosario, Eran Zahavi en Cody Gakpo, maar mét Mario Götze trapte PSV af voor het eerste groepsduel in de Europa League. De Duitser, die afgelopen zondag tijdens zijn officiële debuut voor de Eindhovenaren direct trefzeker was, was ook in de eerste 45 minuten tegen Granada weer de gevaarlijkste man bij PSV.

Hij lanceerde Donyell Malen, die zijn schot gestopt zag door Granada-doelman Rui Silva. Een fijne voorzet vanaf links van opnieuw Götze werd door Malen zelfs helemaal gemist. En Mauro Junior schoot vrij voor het Granada-doel hard naast, nadat hij gelanceerd was door... Götze.

Niet terug na rust

Op slag van rust was de Duitser zelf verantwoordelijk voor de Eindhovense voorsprong. Denzel Dumfries kopte een vrije trap van Olivier Boscagli terug en van net buiten het strafschopgebied pegelde Götze de 1-0 binnen. Een kwartier later bleek echter dat de doelpuntenmaker in de kleedkamer was achter gebleven en trainer Roger Schmidt Nick Viergever als zijn vervanger bracht.

Granada, dat voor rust al gevaarlijk was geweest via Antonio Puertas (in kansrijke situatie maaide hij over de bal) en Angel Montoro (redding Yvon Mvogo) draaide het duel in de tweede helft om. Eerst schoot Jorge Molina via de lat en Mvogo de 1-1 binnen na een prachtig ingestudeerde vrije trap. En halverwege de tweede helft dribbelde Darwin Machis zich vanaf eigen helft richting het vijandelijke doel en klopte hij Mvogo met een gekruld schot in de verre hoek.

Via Malen kreeg PSV nog wel een aardige kans op de 2-2, maar de aanvaller had het vizier niet scherp staan en ook een schot van Jorrit Hendrix in de laatste seconde leverde niks op. De formatie van Schmidt gaat volgende week op bezoek bij Omonia Nicosia.

