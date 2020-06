FBI: strop in pitbox Wallace lag er al in 2019

De strop leek in eerste instantie bestemd voor Wallace, de enige zwarte coureur in de populaire Nascar Cup Series. De 26-jarige Amerikaan was zeer aangedaan door de vermeende doodsbedreiging aan zijn adres en kreeg volop steunbetuigingen, met name ook van zijn collega’s in het racecircuit.

Volgens de FBI kreeg Wallace een week voor het begin van de race, die maandag werd verreden, box 4 op het circuit toebedeeld. Mede dankzij opgespoord videomateriaal kan de FBI bewijzen dat de strop daar al ruim een half jaar lag. Niemand kon volgens de FBI eerder dan een week voor de Nascar-wedstrijd hebben geweten dat de zwarte autocoureur garage 4 toebedeeld zou krijgen.

Wallace eindigde maandag als veertiende in de race, maar hij voelde zich na afloop de winnaar. „Excuses dat ik mijn mondkap niet draag, maar ik wil degene die de strop in mijn pitbox heeft neergelegd, laten zien dat hij mijn glimlach niet kan afpakken. Ik blijf doorgaan”, zei hij. Wallace kreeg extra beveiliging op het circuit en zijn auto werd voor de race van top tot teen geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er niet mee was geknoeid.

Wallace sprak zich de afgelopen weken regelmatig uit tegen racisme en ongelijkheid, naar aanleiding van de dood van George Floyd in Minneapolis. Na een oproep van de autocoureur werd onlangs op Nascar-circuits de vlag in de ban gedaan van de Confederatie, het verbond van zuidelijke staten die zich tegen de afschaffing van de slavernij in de VS hadden gekeerd. In de ogen van veel zwarte Amerikanen vormt de vlag een embleem van racisme.

Het OM nam de zaak met de gevonden strop in de pitbox van Wallace hoog op en zette de FBI in om snel met antwoorden te komen. De strop verwijst naar het lynchen van zwarten in het Amerikaanse verleden en wordt beschouwd als symbool van geweld en racisme.