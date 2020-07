Supersterren NBA klaar voor herstart in grootste ’sportbubbel’

Net als de Amerikaanse voetballers worden alle wedstrijden afgewerkt in Disney World. Het zorgt voor de grootste ’sportbubbel’ van dit moment. Spelers mogen Orlando alleen bij heel bijzondere (familie)omstandigheden verlaten. De afgelopen week hebben de 22 teams al de nodige, onderlinge oefenduels gespeeld.

Na het afmaken van de reguliere competitie starten halverwege augustus de play-offs. Wie de finale haalt, is pas in oktober klaar. Na een paar incidenten met spelers die zich niet aan de regels hielden was er vlak voor aanvang van de herstart goed nieuws. Alle 344 spelers die zijn getest op het coronavirus bleken negatief.