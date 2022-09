Opmerkelijk: Juan Ayuso ondanks positieve coronatest aan de start in Vuelta

„Juan is asymptomatisch en uit analyse van zijn PCR-test bleek dat er weinig kans op besmetting is”, klinkt het bij ploegarts Adrian Rotunno. „De beslissing om hem in koers te houden werd in overleg met de medische instanties van de plaatselijke organisatoren en de UCI genomen.”

De amper negentienjarige Ayuso is de nummer vijf in de stand, op bijna 5 minuten van leider Remco Evenepoel. Eerder in deze Ronde van Spanje vielen met onder meer Simon Yates en Pavel Sivakov heel wat klassementsrenners uit, nadat ze besmetting met COVID-19 hadden opgelopen.