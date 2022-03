SC Cambuur heeft tijdelijke hoofdtrainer binnen

Haar kijkt uit naar zijn nieuwe klus in Friesland: „Ik heb enorm veel zin in de komende periode. De vraag vanuit SC Cambuur om een bijdrage te leveren aan het werk van de huidige staf en selectie heb ik uiteraard positief beantwoord. We zullen ons inzetten om er een spectaculair slot van te maken voor een ieder die Cambuur een warm hart toedraagt.”

Ook technisch manager Foeke Booy is blij met de komst van de trainer:,,Het mag voor zich spreken dat we het seizoen liever hadden afgemaakt met Henk de Jong, maar in de huidige situatie moesten we handelen en dat hebben we met de komst van Dennis gedaan. Hij past met zijn nuchterheid en inhoudelijke kwaliteiten bij waar we als club voor staan en heeft bovendien de ervaring om op een juiste manier om te gaan met deze bijzondere omstandigheden.”

Cambuur heeft nog zeven competitieduels op de rol staan. De club uit Leeuwarden staat nu op de negende positie in de eredivisie, slechts drie punten onder FC Groningen. Met een goed slot van het seizoen is het dus nog mogelijk dat Cambuur meedoet om de play-offs om Europees voetbal. De nummers vijf tot en met acht strijden om het laatste ticket voor de Conference League.