Feyenoord-icoon Wim Jansen (75) overleden

„De familie vindt het fijn dat hun Wim tot het laatste moment de regie in eigen hand heeft kunnen houden, zo hebben zij de club laten weten”, meldt de Rotterdamse club op de eigen website. „Feyenoord wenst de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.”

Als speler maakte Jansen deel uit van de meest succesvolle Feyenoord-teams ooit. De middenvelder was een vaste waarde in het elftal dat in 1970 als eerste Nederlandse club de Europacup I en de wereldbeker voor clubs won. Vier jaar later tilde Jansen als aanvoerder ook de UEFA Cup de lucht in. Ook veroverde hij drie landstitels en een KNVB-beker in zijn periode als speler in De Kuip. In totaal kwam hij tot 476 officiële wedstrijden 39 doelpunten.

„Feyenoord verliest met Wim Jansen een icoon én kind van de club”, zo valt te lezen in het officiële bericht over het overlijden op de site van de Stadionclub. „Al op tienjarige leeftijd werd hij lid van Feijenoord, om er vervolgens liefst vijftien jaar in het eerste elftal te spelen en vele prijzen te veroveren. Ook na zijn spelerscarrière bleef Jansen de club trouw en was hij onder meer assistent- en hoofdtrainer, technisch directeur en adviseur. ‘Ik ben een paar keer bij Feyenoord weggegaan, maar altijd weer teruggekomen. Je zou het een bloedband kunnen noemen,’ zei hij hierover in zijn biografie.”

De uitvaart van Jansen vindt plaats op 29 januari. Ook supporters krijgen de gelegenheid om hun medeleven te tonen, meldt Feyenoord. De club heeft een online condoleanceregister geopend en komt later deze week met meer informatie hieromtrent.

Jansen speelde 65 interlands voor het Nederlands elftal, waarmee hij de finales verloor van de WK’s van 1974 en 1978. Vorig jaar werd bekend dat hij leed aan dementie.