Olympisch nieuws: snowboardcoach beschuldigd van seksueel wangedrag

Amerikaanse snowboardcoach beschuldigd van seksueel wangedrag

21.11 uur: De Amerikaanse ski- en snowboardbond onderzoekt de aantijgingen van een voormalige snowboardster aan het adres van coach Peter Foley, die aanwezig is bij de Olympische Spelen in Peking. Callan Chythlook-Sifsof heeft Foley op Instagram beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

„Peter Foley maakt al meer dan tien jaar naaktfoto’s van vrouwelijke atleten”, beweert Chythlook-Sifsof. „Ik kan niet naar nog een Olympische Spelen kijken zonder dit publiekelijk te zeggen.” De coach zou in 2014 ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt naar haar en een teamgenote, toen ze 17 jaar oud was.

De snowboardster beschuldigde ook Hagen Kearney, een Amerikaan die in Peking aan de snowboardcross meedeed, van racisme. Hij zou haar ook hebben lastiggevallen.„Ik zal dit soort dingen niet stil houden. Er was bizar gedrag over de hele linie. De mensen die ik heb genoemd hebben zich openlijk ’giftig’ gedragen en de waarheid is dat de cultuur in het team dit gedrag beschermde”, postte Chythlook-Sifsof.

De ski- en snowboardbond liet weten op de hoogte te zijn van de aantijgingen. „We nemen deze beschuldigingen zeer serieus en we zullen ze onderzoeken”, luidde een verklaring.

CAS met spoed aan de slag met dopingzaak kunstrijdster Valieva

20.04 uur: Het internationaal hof van sportarbitrage CAS gaat zo snel als mogelijk een jury aanstellen die zich over de dopingzaak van de 15-jarige Russische kunstschaatsster Kamila Valieva buigt.

Het Internationaal Olympisch Comité en het mondiale antidopingbureau WADA hebben bij het sporttribunaal beroep aangetekend tegen het opheffen van de voorlopige schorsing van de Europees kampioene. Het CAS hoopt voor 15 februari uitspraak te doen, als het individuele toernooi voor de vrouwen begint op de Winterspelen van Peking.

Deze week kwam naar buiten dat Valieva eind vorig jaar een positieve dopingtest heeft afgelegd. Het Russische antidopingbureau Rusada besloot in eerste instantie de kunstrijdster voorlopig te schorsen, maar na beroep van de kunstrijdster werd die schorsing opgeheven. De tiener bezorgde Rusland maandag het goud in de landenwedstrijd in Peking. De uitslag is echter vanwege de dopingperikelen nog altijd onder voorbehoud.

De gewraakte dopingtest werd afgenomen door Rusada na de Russische kampioenschappen eind december in Sint-Petersburg. De analyse vond echter plaats in een dopinglab in Stockholm. Daar werd het verboden middel trimetazidine aangetroffen. Het duurde zes weken eer de uitkomsten terug waren in Rusland en pas dinsdag werd de instantie die de dopingcontroles bij de Spelen uitvoert op de hoogte gebracht.

Volgens Rusada was de sterke stijging wereldwijd van de besmettingen met het coronavirus oorzaak van de vertraging. Het antidopingbureau heeft Valieva vanwege haar minderjarige leeftijd in bescherming genomen, maar wel een onderzoek aangekondigd naar de mensen die haar begeleiden.

Het Russisch Olympisch Comité plaatste vraagtekens bij de timing van het naar buiten brengen van de positieve dopingtest. „Het lijkt erop dat iemand het monster heeft vastgehouden tot het einde van het schaatstoernooi voor teams”, zei Stanislav Pozdniakov hoofd van het Russisch Olympisch Comité. Hij wees erop dat een dopingtest die Valieva in Peking heeft ondergaan, een negatieve uitkomst gaf.

Zevende Duitse goud dankzij Grotheer bij skeleton

16:22 uur De Duitser Christopher Grotheer heeft op de Olympische Winterspelen in Peking het goud veroverd bij het skeleton. Hij bezorgde zijn land de zevende gouden medaille. Grotheer haalde in zijn runs topsnelheden van 130 kilometer per uur op de buikslee.

Het zilver was voor zijn landgenoot Axel Jungk, die na vier runs door het ijskanaal van Yanqing 0,66 seconde toegaf op Grotheer. De Chinees Yan Wengang greep op 0,76 seconde het brons.

De Zuid-Koreaanse titelverdediger Yun Sung-bin moest zich tevreden stellen met de twaalfde plaats.

Kamila Valieva verkent tijdens een training het olympische ijs in Peking. Ⓒ ANP/HH

Mondiaal antidopingbureau WADA ook naar CAS in zaak-Valieva

12.04 uur: Na het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de internationale schaatsfederatie ISU wil ook het mondiale antidopingbureau WADA bij het sporttribunaal CAS beroep aantekenen tegen de gang van zaken in de dopingzaak rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Deze week bleek tijdens de Olympische Spelen dat de 15-jarige Valieva eind vorig jaar een positieve dopingtest had afgelegd. Het Russische antidopingbureau besloot in eerste instantie de kunstrijdster voorlopig te schorsen, maar na beroep van Valieva werd die schorsing al weer opgeheven.

De tiener bezorgde Rusland maandag het goud in de landenwedstrijd in Peking. De uitslag is echter vanwege de dopingperikelen nog altijd onder voorbehoud. Valieva wil komende week in Peking meedoen aan de individuele wedstrijden, maar het IOC, de ISU en WADA zijn het niet eens met de gang van zaken. Zij hebben het CAS gevraagd zich met spoed over de zaak te buigen. Valieva stond donderdag en vrijdag ’gewoon’ op het ijs om te trainen.

Iivo Niskanen pakt voor derde Spelen op rij goud

10.10 uur: Langlaufer Iivo Niskanen heeft voor de derde Olympische Spelen op rij een gouden medaille veroverd. De 30-jarige Niskanen was in Zhangjiakou de beste op de 15 kilometer klassieke stijl, door met 37 minuten en 54,8 seconden de beste tijd neer te zetten. De Rus Aleksander Bolsjoenov gaf ruim 23 seconden toe en pakte zilver, nadat hij eerder nog de skiatlon had gewonnen. Het brons ging naar Johannes Høsflot Klaebo uit Noorwegen die 37 seconden langzamer was dan Niskanen.

Niskanen pakte op de Spelen van Sotsji 2014 goud op de teamsprint, vier jaar later in Pyeongchang was hij de beste op de 50 kilometer massastart.In Peking is het goud op de 15 kilomer voor Niskanen al de tweede medaille. Ook op de 30 kilometer skiatlon mocht hij het erepodium betreden, zij het met een bronzen plak.

Niskanen bevindt zich overigens in goed gezelschap: zijn zus Kerttu greep een dag eerder net naast het goud op de 10 kilometer klassieke stijl.

Drievoudig kampioen Shaun White sluit af zonder medaille

07.53 uur: Snowboarder Shaun White is er bij zijn laatste optreden op de Olympische Spelen niet in geslaagd een medaille te winnen. De 35-jarige snowboarder eindigde in de finale op de halfpipe in Zhangjiakou als vierde.

Drievoudig olympisch kampioen White, die goud won bij de Spelen van 2006, 2010 en 2018, kwam op het Genting Snow Park tot een hoogste score van 85,00 punten. Het goud ging naar de Japanner Ayumu Hirano, die in zijn laatste poging tot 96,00 kwam. Daarmee verdreef hij de Australiër Scotty James (92,50 punten) van de eerste plaats. Het brons ging met 87,25 punten naar de Zwitser Jan Scherrer.

Olympische legende Shaun White neemt in Peking zonder medaille afscheid als professioneel snowboarder. Ⓒ ANP/HH

Het toonde volgens de Amerikaan aan dat de nieuwe generatie de macht heeft overgenomen in ’zijn’ sport. „Ik hoef deze jongens nu niet meer te verslaan, ik wil ze juist gaan sponsoren”, zei de Amerikaan met de karakteristieke rode haren, die ook als zakenman succesvol is in de snowboardwereld. „Al die jongens waren zo aardig, ze klopten me op de rug en zeiden tegen me dat de ’tricks’ in onze sport zonder mij niet zo goed zouden zijn geweest.” White werd de afgelopen maanden gehinderd door blessures en een coronabesmetting en plaatste zich pas in januari voor de Spelen.

Hirano sprak vol respect over de vijfvoudig olympiër. „Het feit dat hij er hier weer bij was, inspireert ons allemaal.”

Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami pakt olympisch goud op super-G

07.38 uur: De Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami heeft de olympische titel op de super-G veroverd. De 30-jarige wereldkampioene op dit onderdeel pakte in de bergen van Yanqing haar eerste gouden plak op de Winterspelen. De Zwitserse had al twee keer brons op zak.

Met een tijd van 1.13,51 was Gut-Behrami ruim twee tienden van een seconde sneller dan de Oostenrijkse Mirjam Puchner, die het zilver won. Michelle Gisin, landgenote van Gut-Behrami, pakte op 0,30 van de winnares het brons. Titelverdediger Ester Ledecká uit Tsjechië, die eerder in de week haar olympische titel op de snowboardcross prolongeerde, moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Gut-Behrami won eerder op deze Spelen al brons op de reuzenslalom.