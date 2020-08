Bora-hansgrohe ’gewoon’ met Duits duo naar Tour

De deelname van de Duitser was onzeker nadat hij zijn sleutelbeen had gebroken bij een aanrijding met een auto in de Ronde van Lombardije. De ploeg laat echter weten het Tourteam onveranderd te laten.

„De sleutelbeenbreuk van Maximilian is goed hersteld in de afgelopen dagen. De breuk heeft de noodzakelijke stabiliteit om het te proberen”, zegt de teamarts. „Schachmann heeft weer op de weg getraind en het herstel gaat volgens verwachting, ook al is zijn voorbereiding onderbroken door zijn blessure. ”

Bora-hansgrohe start voor het klassement met Emanuel Buchmann, die na een val moest opgeven in het Critérium du Dauphiné. „Hij moest een pauze van enkele dagen nemen en verloor zo belangrijke trainingstijd”, zei de teamarts. „Hij zal fysiek zeker niet in topconditie zijn op dit moment.”

Buchmann en Schachmann krijgen ondersteuning van de Oostenrijkers Gregor Mühlberger, Lukas Pöstlberger en Felix Großschartner en de Duitser Lennard Kämna. Daarnaast start het team met zevenvoudig groene truiwinnaar Peter Sagan en de Italiaan Daniel Oss.