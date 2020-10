Video: Indrukwekkende knock-out in UFC-partij op Fight Island

Op het moment dat Kasanganay de voet van Buckley vastpakte, haalde de Amerikaan uit met een onwaarschijnlijke draaitrap, die vol op de kin van zijn tegenstander belandde. Kasanganay zag sterretjes en viel verstijfd achterover: winst voor Buckley.

„Een van de best KO’s die ik ooit gezien heb in het MMA”, stelde UFC-vechter en tevens commentator Paul Felder onmiddellijk vast. Op Twitter onderkende bekende vechters als Nate Diaz en middengewichtkampioen Israel Adesanya die lezing.

De trap van Joaquin Buckley gezien van boven. Ⓒ screenshot

Buckley werd na afloop beloond met de Performance of the Night-bonus. „Ik train deze beweging heel vaak. Het enige verschil was nu dat hij mijn been vasthield”, concludeerde Buckley na afloop.