Iker Casillas stopt nu echt

De 39-jarige Casillas lichtte zijn beslissing toe in een lange brief, met daaronder de logo’s van FC Porto, Real Madrid en de Spaanse bond. De 167-voudig international maakte dit seizoen officieel met het rugnummer 1 nog deel uit van de selectie van Porto, al stond hij niet meer op het veld.

De Spanjaard vertolkte als lid van de begeleidingsstaf een verbindende rol tussen de trainer en de spelers. Porto veroverde in eigen land de ’dubbel’. Zaterdag werd Casillas nadrukkelijk in de feestvreugde betrokken na het winnen van de Portugese beker. Aanvoerder Danilo Pereira wilde de beker pas in ontvangst nemen toen Casillas naast hem stond op het podium.

Casillas speelde het grootste deel van zijn carrière voor Real Madrid, waarmee hij drie keer de Champions League won. In 2015 stapte hij over naar Porto. Casillas stond in zijn carrière meer dan duizend wedstrijden onder de lat. Hij won met Spanje twee keer het EK en in 2010 de wereldtitel. Met een teen van zijn rechtervoet voorkwam Casillas toen een doelpunt van Arjen Robben in de WK-finale tegen Oranje.

Pedo heeft een schouderblessure opgelopen en kan niet meer in actie komen voor Chelsea. Ⓒ Pool via REUTERS

Pedro

De Spaanse voetballer Pedro verlaat Chelsea met een blessure. Hij onderging deze week een operatie aan zijn ontwrichte schouder.

Die verliep succesvol, maar de kwetsuur stelt hem niet in staat mee te doen komende zaterdag tegen Bayern München in de return van de achtste finales van de Champions League.

Pedro raakte geblesseerd in de finale om de FA Cup afgelopen zaterdag, die Chelsea met 2-1 verloor van Arsenal. De aanvaller kwam diep in de blessuretijd verkeerd terecht in een poging de gelijkmaker te forceren.

Al eerder was bekend dat Pedro na dit seizoen Chelsea verlaat. De Spaanse international speelde vijf seizoenen op Stamford Bridge en won met de club een keer de Premier League, de Europa League en de FA Cup. Hij zet zijn carrière vermoedelijk voort bij AS Roma.

Chelsea staat in Duitsland voor een loodzware opgave. De Engelse club moet in de return tegen Bayern een nederlaag van 3-0 zien weg te poetsen om de kwartfinales te bereiken.