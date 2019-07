Zwemheld Van der Weijden bezoekt Nederlandse geletruidrager

Wat de zwemheld vooral is opgevallen, is hoe ontspannen iedereen is, zo vlak voor de start van een etappe. „Het is leuk, gezellig en iedereen is ontspannen.”

Over zijn gesprek met Teunissen wil hij nog wel wat kwijt. „Ik zie dat die jongen geniet en het allemaal heel tof vindt. Hopelijk kan hij het volhouden en de gele trui nog langer dragen.”

Van der Weijden houdt het wel bij één dag Tour. „We blijven hier in de omgeving, maar ik ga dan wat leuks met mijn vrouw doen.”