Rafael Nadal: ’Als de tijd rijp is, beslis ik over Roland Garros’

„Als de tijd rijp is, zullen we kijken hoe de situatie er in Europa voor staat en of alles onder controle is. Daarna zal ik mijn beslissing nemen”, zei Nadal op een virtuele persconferentie. „Ik bereid me nu voor op het gravelseizoen in Europa.”

Het eerste toernooi van Nadal zou het toernooi van Rome zijn. Dat graveltoernooi staat vooralsnog voor 20 tot en met 27 september op het programma. Een week later zou Roland Garros moeten beginnen.

Na zijn afmelding voor de US Open is het de vraag of Nadal wel in Parijs wil aantreden. „Na lang twijfelen heb ik besloten om niet deel te nemen aan de US Open. De situatie is wereldwijd erg complex. Het aantal coronagevallen neemt toe en het lijkt erop dat we het virus nog altijd niet onder controle hebben. Deze beslissing had ik nooit willen nemen, maar ik heb besloten mijn hart te volgen en niet te gaan reizen”, zei de 19-voudig grandslamkampioen dinsdag.

Nadal won de laatste drie edities van Roland Garros.