Valencia zonder Jasper Cillessen bekert verder

Het elftal van trainer Albert Celades versloeg woensdag Cultural Leonesa, dat uitkomt op het derde niveau, pas na strafschoppen: 2-4. In de reguliere speeltijd en de verlenging hadden beide teams niet gescoord.

Oranje-international Jasper Cillessen ontbrak in de selectie van Valencia. Jaume Domenech verdedigde het doel en was beslissend in de strafschoppenserie. De eerste twee penalty’s, van Juan Menudo en Sergio Benito, stopte de Spanjaard. Valencia zelf faalde geen enkele keer vanaf elf meter.