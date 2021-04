Cambuur boekt zege in spektakelstuk

De voorsprong van Cambuur op nummer 2 De Graafschap bedraagt nu 12 punten. De Doetinchemmers hebben nog wel een wedstrijd meer voor de boeg.

Al na 4 minuten namen de Friezen afstand. Ragnar Oratmangoen scoorde op aangeven van Alex Bangura. Robert Mühren vergrootte de voorsprong. De topschutter scoorde vanaf de stip. Het was al zijn 32e treffer van dit seizoen in de competitie.

Daarna kwam Den Bosch opzetten en nog voor rust was het gelijk. Eerst kwam de 1-2 van de voet van Romano Postema, vervolgens tikte Dhoraso Moreo Klas de 2-2 binnen.

Meteen na rust nam de koploper weer afstand. Michael Breij worstelde zich door de Brabantse defensie en schoot via via raak. Ook dat bleek niet voldoende voor Cambuur. In de 74e minuut werd het opnieuw gelijk, nu door Jizz Hornkamp.

De zevende en achtste goal

Ook daarmee was het nog niet gedaan in De Vliert. Cambuur zette aan en Nick Doodeman zorgde voor 3-4. Pas met de 3-5 van Oratmangoen in extra tijd kreeg de aanstaande kampioen zekerheid.

NAC Breda naast Almere City FC

NAC Breda kwam wat punten betreft op gelijke hoogte gekomen met nummer 3 Almere City FC. De formatie van coach Maurice Steijn won op eigen veld van Jong FC Utrecht, 3-1. NAC speelde wel een keer vaker dan Almere.

Halverwege stond de thuisclub op voorsprong, 1-0. In een poging een tegentreffer te voorkomen werkte Rick Meissen de bal achter zijn eigen doelman Maarten Paes. Meteen na rust leek de formatie uit Breda niets meer te kunnen gebeuren. Na de rode kaart van Remco Balk moest de tegenstander vanaf de 47e minuut verder met een man minder.

In de 72e minuut kwam Jong Utrecht desondanks op gelijke hoogte. Jeredy Hilterman benutte een strafschop, toegekend wegens hands. Moise Adilehou herstelde kort later de marge weer in het voordeel van NAC. Uit een vrije trap maakte Sydney van Hooijdonk er vervolgens 3-1 van.

Eerder op de dag werden de resterende 23 minuten van Roda JC - Almere City gespeeld. Het bleef 0-0 in Kerkrade, bij de ontmoeting die eerder wegens sneeuw werd gestaakt.

Almere City en NAC hebben nu een achterstand van 1 punt op nummer 2 De Graafschap. Cambuur, dat later op de avond tegen FC Den Bosch speelt, is de ongenaakbare koploper van de eerste divisie.