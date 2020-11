’Terugkeer Matthijs de Ligt bij Juventus aanstaande’

Volgende week zaterdag neemt de Oude Dame het in de Serie A op tegen Cagliari. Sky Italia meldt dat De Ligt dan weer beschikbaar zou kunnen zijn voor trainer Andrea Pirlo.

De Oranje-international werd in augustus geopereerd aan zijn schouder en keerde verrassend vroeg - in oktober- al terug op het trainingsveld.

Pirlo kan De Ligt wel gebruiken. De nieuwe trainer van Juventus begon matig aan het seizoen, met maar drie zeges in zeven wedstrijden.

De Ligt ging rond 12 augustus onder het mes in een ziekenhuis in Rome. Bij de ingreep werd zijn rechterschouder gestabiliseerd. Juventus meldde destijds dat de Nederlander ongeveer drie maanden aan de kant zou moeten blijven.

De aanstaande rentree van De Ligt is goed nieuws voor bondscoach Frank de Boer en de fans van het Nederlands elftal. Virgil van Dijk, de vaste partner van De Ligt in het hart van de Oranje-defensie, staat als gevolg van een knieoperatie waarschijnlijk maanden aan de kant en is een vraagteken voor het Europees kampioenschap van volgend jaar zomer.