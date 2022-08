Alonso vervangt Vettel in 2023 bij Aston Martin

De tweevoudig wereldkampioen heeft bij Aston Martin een meervoudig contract getekend. De plek van de Spanjaard bij Alpine wordt vermoedelijk ingenomen door toptalent Oscar Piastri.

Alonso noemt Aston Martin ’een van de boeiendste Formule 1-teams.’ „Ze hebben de energie en toewijding om te winnen”, laat hij in een reactie op zijn overstap weten.

Toewijding

Aston Martin is in handen van de Canadese miljardair Lawrence Stroll wiens Lance zoon ook een stoeltje bij het team heeft. „Ik ken ze allebei al jaren, en het is duidelijk dat ze de ambitie en passie hebben om succesvol te zijn in de Formule 1. Ik heb gezien hoe ze de laatste tijd gezien hoe ze de juiste mensen naar het team halen, en dat er een mooie nieuwe fabriek wordt neergezet in Silverstone. Niemand in de Formule 1 laat momenteel meer visie en toewijding zien. Daar wil ik graag onderdeel van zijn.”

„Ik bewonder Fernando al jaren”, aldus teameigenaar Stroll die blij is met de komst van de ervaren Spanjaard. „Het is duidelijk dat hij een echte winnaar is. Ik wil de beste mensen samen brengen om competitief te worden in deze sport en deze plannen worden nu gesmeed. Het was daarom logisch om Fernando uit te nodigen op gesprek. Wij hebben dezelfde ambities en waarden en daarom is het logisch dat we nu gaan samen werken.”

Alonso heeft dit seizoen 41 punten verzameld, waarmee hij tiende staat in de door Max Verstappen aangevoerde WK-stand. Zijn beste uitslag is de vijfde plaats in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Vorig jaar haalde Alonso bij de GP van Qatar het podium met een derde plaats.