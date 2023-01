Sabalenka komt na slagveld en zinderende finale als winnaar uit de bus op Australian Open

Sabalenka, de nummer 5 van de wereld, stond voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een grandslamtoernooi. Wel speelde ze drie keer eerder een halve finale op een van de grootste toernooien van het jaar. Ook veroverde ze twee grandslamtitels in het dubbelspel. De 23-jarige Rybakina, de nummer 25 op de wereldranglijst, hoopte in Melbourne haar tweede grandslamtitel te winnen, nadat ze vorig jaar ook al de beste was op Wimbledon, maar kwam tekort.

Op basis van de onderlinge resultaten ging Sabalenka al als favoriete de finale in. Ze won alle de drie voorgaande duels met Rybakina, allemaal in drie sets. De eerste set was zaterdag echter een prooi voor Rybakina, die haar tegenstandster op de belangrijke momenten steeds net de baas was.

Elena Rybakina Ⓒ ANP/HH

In het tweede bedrijf toonde Sabalenka veerkracht. Door beter te serveren en meer variatie in haar spel aan te brengen zorgde ze ervoor dat Rybakina haar niet kon bijbenen. In de slotset ging het lang gelijk op, maar na een break bij een 3-3 stand in games trok Sabalenka, die tactisch ook de betere keuzes maakte, de partij- en toernooiwinst naar zich toe. Ook al ontliepen de twee elkaar in de laatste games amper en zat het publiek op het puntje op de stoel tijdens de laatste spannende punten.

De Australian Open was dit jaar een waar slagveld bij de vrouwen. De ene na de andere hooggeplaatste speelster vloog er Down Under vroegtijdig uit.

Russin

Het was opvallend dat uitgerekend een Wit-Russische en een geboren Russin in de finale stonden. Rybakina komt dan wel sinds 2018 uit voor Kazachstan, ze zag het levenslicht in Rusland en groeide daar ook op. In het tennis mogen atleten uit Rusland en Wit-Rusland onder neutrale vlag meedoen aan grote toernooien.

De Australian Open lijkt hiermee voor te lopen op de Olympische Spelen van Parijs, in de zomer van 2024, en de Winterspelen van Milaan in 2026. Het IOC liet woensdag namelijk weten dat atleten uit Rusland en Wit-Rusland waarschijnlijk welkom zullen zijn onder neutrale vlag en zonder volkslied.

Zondag strijden Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas (vanaf 09.30 uur) om de eindzege in het enkelspel op de Australian Open.

