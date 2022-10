Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi ontvangt activisme-award

El Yaakoubi ging naar het gymnasium en zag daar hoe kinderen met een etnische achtergrond het vaak niet haalden. ,,Ik kon niet geloven dat dat simpelweg te maken had met een gebrek aan intelligentie of talent”, aldus de Excelsior-voetballer, die uiteindelijk in actie kwam.

,,Misschien schaadt dit mijn carrière als profvoetballer. Misschien moet ik rusten of meer trainen om het meeste uit mijn loopbaan te halen, maar dit programma heeft ook een positief effect op mijn ontwikkeling als persoon en als speler. Ik ben een leider geworden. Bovendien maken we een verschil in het leven van kinderen en hun ouders.”

OneLove

El Yaakoubi kreeg eerder deze maand nog veel kritiek te verwerken, omdat hij net als Feyenoord-collega Orkun Kökcü niet wilde voetballen met een OneLove-aanvoerdersband. In plaats daarvan droeg hij band met daarop het woord ’respect’.

„Laat ik vooropstellen dat ik het heel belangrijk vind dat iedereen zichzelf is, daar sta ik ook voor. Maar ik wilde de boodschap nog krachtiger maken, alles omvattender”, zei El Yaakoubi na de 7-1-nederlaag tegen Ajax voor de camera van ESPN. „En ik vind respect voor iedereen belangrijk, ook voor mensen die er net iets anders tegenaan kijken. We moeten respect hebben voor elkaars normen en waarden.”

Twee jaar geleden deed El Yaakoubi wel mee aan een soortgelijke actie. Destijds, toen hij voor Keuken Kampioen Divisie-club Telstar uitkwam, droeg hij een shirt met regenboogstrepen. „Dit keer ben ik op mijn strepen gaan staan en ik hoop dat mijn omgeving dat ook respecteert.”