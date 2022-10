Duo Van de Zandschulp/Griekspoor verrast favorieten in dubbelspel

Cabal en Farah zijn de voormalig nummers 1 van de wereld. Ze wonnen in 2019 zowel Wimbledon als de US Open. Momenteel staan ze vijftiende op de mondiale ranglijst.

Zowel Van de Zandschulp als Griekspoor verloor in het enkelspel al in de eerste ronde in Antwerpen. Van de Zandschulp werd in twee sets verrast door de Zwitser Dominic Stricker en Griekspoor was in twee sets de mindere van de Brit Dan Evans.

Tim van Rijthoven verliest lange driesetter in Antwerpen

Tim van Rijthoven is er op het ATP-toernooi van Antwerpen net niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. De 25-jarige qualifier verloor in een lange driesetter met 6-7 (7) 6-4 7-6 (4) van de Spanjaard Jaume Munar, de nummer 55 van de wereld.

Tim van Rijthoven baalt na een verloren punt. Ⓒ ANP/HH

Van Rijthoven, de mondiale nummer 113, gaf in de derde set een 5-2-voorsprong uit handen. Bij 5-3 pakte hij in zijn eigen servicegame geen enkel punt. In de tiebreak verloor de Nederlander niet veel later vanaf 4-4 drie punten op een rij. Van Rijthoven brak vervolgens uit frustratie zijn racket in tweeën en droop gedesillusioneerd af.

„Ik ben mega teleurgesteld, want ik had het gevoel dat ik hem echt in handen had. Dat er eigenlijk niet heel veel meer fout kon gaan. Maar toen ik de partij uit kon serveren, begon er toch iets in mijn hoofd te spelen en daardoor verloor ik eigenlijk van mezelf”, zei Van Rijthoven, die vijftien aces sloeg en slechts twee keer werd gebroken.

„We hebben een doel gesteld en dat is het hoofdtoernooi van de Australian Open te halen. En die punten die ik vandaag had kunnen halen, die zouden heel lekker zijn geweest. Dat is soms best lastig om mee om te gaan.”

In de slotfase viel de taaie Spanjaard amper op fouten te betrappen. „Hij ging op een gegeven moment ook heel goed retourneren en als ik naar voren kwam, sloeg hij een aantal keer een heel goede passing. Dan ga je toch wat twijfelen en foutjes maken. Qua niveau was het wel een van de betere wedstrijden van de afgelopen periode. Dat geeft frisse moed voor de de volgende toernooien. Ik ga net zo lang door totdat ik genoeg punten heb voor de Australian Open. Desnoods ga ik wat korter op vakantie.”

Voor Van Rijthoven was het de vierde keer sinds het door hem gewonnen grastoernooi van Rosmalen dat hij de eerste ronde van een regulier ATP-toernooi niet wist te overleven. Na zijn titel in eigen land haalde hij wel de vierde ronde op Wimbledon en de tweede ronde op de US Open.

Botic Van de Zandschulp kijkt niet al te blij na zijn nederlaag. Ⓒ ANP/HH

Botic van de Zandschulp

Eerder op de dag verloor Jesper de Jong ook in de openingsronde en maandag werd Tallon Griekspoor al uitgeschakeld. Botic van de Zandschulp leed ’s middags een nederlaag tegen de Zwitserse qualifier Dominic Stricker, de nummer 136 van de wereld. Het werd 6-2 6-4. Van de Zandschulp was als zevende geplaatst op het indoortoernooi.

Van de Zandschulp (26) had op het centercourt van de Lotto Arena weinig in te brengen tegen de 20-jarige Stricker, die in Antwerpen al twee kwalificatiewedstrijden had weten te winnen. Na een uur en 28 minuten was de partij voorbij na een sterke service van Stricker, die in de laatste game nog een 0-30-achterstand ongedaan wist te maken.

De favoriete Nederlander wist - onder het toeziend oog van Daviscup-captain Paul Haarhuis - geen enkele break te forceren, ondanks vier breakpoints. Hij noteerde 20 onnodige fouten, tegenover 9 voor de linkshandige Zwitser, die dit seizoen op alle grandslamtoernooien in de kwalificaties bleef steken.

Vorig jaar verloor Van de Zandschulp in de tweede ronde in Antwerpen, toen van de Amerikaan Jenson Brooksby. Volgende week komt Van de Zandschulp in actie in Basel, waarna hij zijn individuele seizoen afsluit op het masterstoernooi van Parijs. Daarna doet hij met Oranje nog mee aan de Daviscup Finals in Malaga.