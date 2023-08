Tallon Griekspoor strandt in eerste ronde US Open na slijtageslag tegen Arthur Fils

Griekspoor, de nummer 24 van de wereld, begon de wedstrijd uitstekend. Hij brak zijn Franse opponent direct. Die voorsprong hield hij de hele set vast: 6-4. In de tweede set moest Griekspoor al snel zijn eigen service inleveren. Fils hield ook zijn voorsprong vast en dus stond het 1-1 in sets.

In de derde set pakte Griekspoor een voorsprong van 3-0, maar net zo rap leverde hij zijn breek weer in: 3-3. Toch trok Griekspoor de set uiteindelijk met 7-5 naar zich toe en pakte opnieuw een voorsprong in sets: 2-1.

In de vierde set moest Griekspoor met een 2-1 achterstand zich op de baan laten behandelen door de fysiotherapeut. Hij had klachten aan zijn linkerbovenbeen. Fils, die ook last had gekregen van kramp, pakte meteen door: 3-1. Griekspoor herstelde zich door drie games op rij te winnen: 4-3. Toch wist de Fransman de set weer om te draaien in zijn voordeel door Griekspoor te breken en zijn eigen set te behouden: 6-4.

De vijfde en beslissende set startte Griekspoor voortvarend. Hij won zijn openingsservicegame. De set ging lange tijd gelijk op, maar met een 5-5 stand was het toch Fils die Griekspoor wist te breken. Omdat hij daarna zijn eigen servicegame behield trok hij de set en dus de partij naar zich toe. Op het derde wedstrijdpunt was het raak voor de Fransman.

Bron: discovery+