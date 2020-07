Max Verstappen over ’jubileum’: ’Het boeit mij en mijn vader niet’

Officieel staat Jos Verstappen op 107 races in de koningsklasse van de autosport. Door een probleem met de versnellingsbak kon hij in 1995 echter niet beginnen aan de Grand Prix van Monaco in zijn Simtek, hoewel hij zich wel had gekwalificeerd.

,,Maar ik denk niet dat mijn vader het boeit dat ik hem nu evenaar. En mij interesseert het ook weinig”, zegt Verstappen lachend. ,,Maar het is goed, beter dan nul starts.”

Verstappen lijkt het met Red Bull Racing opnieuw moeilijk te krijgen in vergelijking met Mercedes, op een powercircuit als Silverstone. ,,Maar vorig jaar dacht iedereen ook dat we werden vermorzeld, en toen was het verschil in de kwalificatie maar twee tienden van een seconde”, weet Verstappen. ,,Natuurlijk is Mercedes dominant. Het verschil kan twee tienden tot een seconde zijn. Ik hoop dat we binnen een halve seconde zitten, dat zou hier goed zijn.”