Tim Coronel de schrik voorbij: ’Dan kom je in een molen vol ongeloof’

„Ik heb al ideeën om de papa’s, mama’s en kinderen zoveel mogelijk beleving mee te geven”, zegt Tim Coronel, die een bewogen tijd achter de rug heeft en ondanks het ontbreken van zijn tweelingbroer Tom veel zin heeft in de GAMMA Racing Day.

Met hun vermakelijke ’doei-doei-campagne’ voor een verzekeringsmaatschappij zijn Tim en Tom Coronel inmiddels van de treurbuis verdwenen ten faveure van sprintkanon Usain Bolt. Tijdens de GAMMA Racing Day zijn Nederlands bekendste tweelingbroers echter elk jaar volop in beeld. „Ik heb het idee dat we tot het meubilair zijn gaan behoren. We zijn er al vanaf dag 1 bij en ik krijg de indruk dat er zonder Coronel geen GAMMA Racing Day is”, zegt Tim gekscherend.