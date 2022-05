Hoop bij Feyenoord op keeper Justin Bijlow in finale Conference League

Bijlow werkt hard aan zijn herstel en zet die werkzaamheden voort in Portugal. De doelman liep in het Conference League-duel met FK Partizan een blessure op en is op de weg terug. Naast Bijlow stappen ook zijn collega-keepers Ofir Marciano, Valentin Cojocaru, Tein Troost en Devin Remie in het vliegtuig.

Tyrell Malacia, Gernot Trauner en Reiss Nelson lieten afgelopen zondag het thuisduel met FC Twente (uit voorzorg) aan zich voorbijgaan vanwege fysieke klachten, maar reizen eveneens met Feyenoord naar de Portugese badplaats. Dat geldt ook voor Orkun Kökcü, die zich in De Kuip voortijdig liet vervangen tegen de Tukkers.

De overige lijst met bekende namen wordt aangevuld met jongeling Nesto Groen. De spits van Feyenoord Onder 18 sluit voor het eerst aan bij een trainingskamp van de hoofdmacht. Feyenoord vertrekt woensdagmiddag naar Lagos en traint daar tot en met zaterdag, in aanloop naar de Conference League-finale tegen AS Roma op woensdag 25 mei.