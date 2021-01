Exclusief: Glory zet Rico Verhoeven tegenover Hesdy Gerges in zwaargewichttoernooi

De Telegraaf kan melden dat Verhoeven (31) het op 30 januari tijdens Glory 77 opneemt tegen zijn vijf jaar oudere rivaal Hesdy Gerges. De winnaar van de partij wacht vervolgens een clash met het jonge talent Levi Rigters (25) of Glory-debutant Tarik Khbabez (28), die dezelfde avond de ring met elkaar delen.

De vier vechters strijden niet om de kampioensgordel van Verhoeven, maar om de eer. De winnaar mag zich de Heavyweight Tournament World Champion noemen.

Verhoeven is al sinds 2013 de heerser in de zwaargewichtdivisie van Glory. Ondanks de afmelding van Ben Saddik was het voor de King of Kickboxing zo klaar als een klontje dat hij op 30 januari wilde vechten. „Drie maanden training en dan een week vooraf eruit, dat is frustrerend”, stelde hij woensdagochtend. „Het is heel simpel nu. Er moet een nieuwe tegenstander komen.”

Rico Verhoeven en Hesdy Gerges vochten al twee keer eerder tegen elkaar. Ⓒ HH/ANP

’Grote bek’

Verhoeven richtte zijn vizier volgens direct op Gerges, van wie hij al twee keer (in 2011 en 2012) op punten won. „Ik zag vanmorgen op sociale media dat iemand met een grote bek zich weer heeft gemeld. Hesdy Gerges. Ik ben niet vergeten wat hij tijdens de persconferentie na mijn tweede partij tegen Badr Hari zei”, aldus de Brabander, doelend op het verbale akkefietje tussen de twee tijdens de persconferentie na afloop.

„Hesdy is nu de perfecte tegenstander. Hij heeft zijn laatste wedstrijd goed gewonnen, is fit en is mij al maanden aan het bestoken. Nu moet ’ie maar zijn kans pakken dan! Het is aan Glory om dit vandaag nog op te zetten!” En zo geschiedde.

Hesdy Gerges zocht in december 2019 de confrontatie met Rico Verhoeven. Ⓒ HH/ANP

Pay-per-view

Glory 77 is op 30 januari live te volgen op de website van Glory via pay-per-view. De verkoop van de digitale tickets begint zaterdag.

Naast het zwaargewichttoernooi vinden er nog drie titelgevechten plaats. Artem Vakhitov verdedigt zijn titel in het lichtzwaargewicht tegen Alex Pereira. Amsterdammer Murthel Groenhart gaat proberen de weltergewichttitel af te pakken van Cédric Doumbé en de Amerikaanse titelhoudster in het superbantamgewicht Tiffany Van Soest stapt in de ringt met Aline Pereira.