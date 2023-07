Overmars heeft vierjarig contract klaarliggen Antwerp wil Stengs definitief overnemen

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Calvin Stengs. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Royal Antwerp FC onderneemt een poging om Calvin Stengs (24) definitief over te nemen van OGC Nice. De voormalig aanvaller van AZ en Oranje speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor de club van Mark van Bommel en Marc Overmars en had met drie treffers en negen assists een behoorlijk aandeel in het landskampioenschap.