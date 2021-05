Erik ten Hag: ’Alsof een pupillenelftal kampioen is geworden’

Ten Hag genoot van de blijdschap bij zijn spelers na de ruime zege op FC Emmen (4-0). „Het was alsof er een pupillenelftal kampioen is geworden”, zei hij. „Dat zegt iets over deze groep. Maar de titel en de beker winnen is ook niet vanzelfsprekend. Wij staan met Ajax al drie jaar bovenaan in Nederland. Komend seizoen zullen we nog meer worden uitgedaagd. Zo gaat dat.”

Aanvoerder Dusan Tadic vond het jammer dat er geen supporters waren in het stadion bij d kampioenswedstrijd. „Maar we zijn blij dat er mensen buiten zijn. Kunnen het toch nog een beetje samen met hen vieren”, sprak hij voor de camera van sportzender ESPN.

Ook André Onana, die al maanden niet speelt vanwege een dopingschorsing, kon zijn geluk niet op met de 35e landstitel van Ajax. „We zijn de kampioen, We hebben het weer geflikt”, twitterde de Ajax-goalie. „Ik zou het fantastisch hebben gevonden om de titel met iedereen te vieren, maar dat moet nog even wachten. Veel felicitaties aan iedereen bij Ajax, familie en het meest belangrijk, de fans.”

Met de kampioensschaal in zijn hand besefte Maarten Stekelenburg dat je in het voetbal weinig kan voorspellen. „Toen ik vorig jaar hier terugkeerde bij Ajax deed André Onana het geweldig”, zei hij. „Hij was de eerste man, totdat hij plotseling werd geschorst. Toen moest ik het plotseling invullen. Dat heb ik denk ik wel aardig gedaan.”

Maarten Stekelenburg (links) met Daley Blind en Jurrien Timber. Ⓒ ANP

"Ik las net dat ik weer een record rijker ben bij Ajax"

De 38-jarige Stekelenburg is nu de oudste speler die met Ajax kampioen is geworden. Alleen Pim Doesburg (43 jaar/PSV), Jan Heintze (39 jaar/PSV) en Sander Boschker (39 jaar/ FC Twente) waren ouder toen ze landskampioen van Nederland werden. „Ik las net dat ik weer een record rijker ben bij Ajax”, lachte Stekelenburg.

Felicitaties voor Erik ten Hag waren er ook van Ajax-icoon Sjaak Swart. Mister Ajax maakte het niet te lang en verliet de ArenA al weer snel in zijn auto.