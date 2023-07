Ajax legt contact met Nick Olij

In het trainingskamp in Herzogenaurach ging Steijn al in op de situatie van Gorter, die op de trainingen katachtige reflexen liet zien. „Jay Gorter vind ik echt ook een fantastische keeper. Ik werk nu vier weken met hem. Zoveel kwaliteit heb ik nog niet vaak gezien bij een jonge doelman. We moeten kijken hoe hij zich het beste kan ontwikkelen. Heeft hij er iets aan in de beker te keepen en misschien een paar potjes als Rulli geblesseerd is? Of is het beter hem 34 duels op huurbasis in de Eredivisie vlieguren te laten maken, zodat hij volgend seizoen helemaal klaar is om de concurrentie aan te gaan? Als hij gaat, moeten we een nieuwe keeper zoeken”, draaide Steijn de situatie om.

Even daarvoor had hij bekend gemaakt dat Geronimo Rulli, die er zaterdag tegen Augsburg (3-1) tot drie keer toe niet goed uit zag, zijn eerste doelman is. „Ik heb een heel goed gesprek met Geronimo Rulli gehad. Daar is uitgekomen dat hij het naar zijn zin heeft, maar ook wel hoopt dat er snel versterkingen komen. Ik denk dat je daar op doelt, maar hij heeft op geen enkele manier aangegeven weg te willen. Met Hedwiges Maduro erbij heb ik hem gevraagd wat er waar is van de belangstelling van Villarreal. Of hij me in het Nederlands niet verstond?” Lachend: „Ik heb Hedwiges het in het Spaans laten vragen. Rulli is mijn eerste keeper.”

De 1,88 meter lange Olij, die bijna driehonderd wedstrijden in het betaalde voetbal achter zijn naam heeft, zou ongeveer drie miljoen euro moeten kosten.