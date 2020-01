Treffer Mata helpt Manchester United verder in FA Cup

Juan Mata maakte in de 67e minuut op fraaie wijze het doelpunt. Eerder deze maand eindigde het eerste duel in Wolverhampton in 0-0. Bij de replay op Old Trafford bleef de Nederlandse vleugelspeler Tahith Chong op de bank.

ManUnited kwam in de eerste helft een paar keer goed weg. Een doelpunt van Pedro Neto werd door de VAR afgekeurd vanwege hands bij ploeggenoot Raúl Jiménez. Een kopbal van Matt Doherty belandde op de paal.

Ook na de rust waren de Wolves goed opgewassen tegen United. Uit een pass van Anthony Martial maakte Mata met een mooie steekbal over doelman John Ruddy het beslissende doelpunt.