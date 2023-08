FC Twente klaar voor Fenerbahce na ruime zege in Riga

Daan Rots (57e minuut) en de invallers Gijs Besselink (90) en Naci Ünüvar (90+2) beslisten het tweeluik voor de Tukkers na de eerdere 2-0 winst in Enschede. De van lichte blessures herstellende Sem Steijn en Michel Vlap bleven negentig minuten op de bank. Zij zijn beschikbaar voor het tweede competitieduel zondagmiddag thuis tegen PEC Zwolle.

Daan Rots viert zijn treffer. Ⓒ ANP Pro Shots

Volgende donderdag speelt de ploeg van Joseph Oosting bij de Turkse grootmacht Fenerbahce en een week later in Enschede voor een plaats in de groepsfase van de Conference League.

Weerzien met Tadic en Szymanski

Het treffen in Istanboel betekent een weerzien met de bij Ajax en Feyenoord vertrokken smaakmakers Dusan Tadic en Sebastian Szymanski. Jayden Oosterwolde (22) is de enige speler van Fenerbahce met een Nederlands paspoort. Voor de linksachter wordt de play-off tegen FC Twente heel bijzonder omdat hij zijn opleiding in Enschede genoot.

Van juli 2020 tot en met januari 2022 kwam hij in het eerste van FC Twente tot 41 duels en een doelpunt. Daarna werd Oosterwolde uitgeleend aan Parma. De Italianen namen hem een jaar geleden over en deze zomer pikte Fenerbahce hem op.

Europees voetbal op z’n best: Riga-fans kijken ’illegaal’ staand op dubbeldekkers de wedstrijd. Ⓒ ANP Pro Shots

Kadioglu

Andere grote spelers bij Fener, waar ooit Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt en Robin van Persie furore maakten, zijn de Belgische spits en international Michy Batshuayi, spits Edin Dzeko uit Bosnië-Herzegovina en Ferdi Kadioglu. De 23-jarige Turkse international is opgeleid door NEC, vertrok in 2018 naar Fenerbahce en verkoos na 35 jeugdinterlands bij Oranje voor Turkije.

Het zal tegen Fenerbahce een stuk moeizamer gaan als tegen de Letten van Riga, dat zal duidelijk zijn.

Fenerbahçe laatste opponent Twente in voorronde Conference League

Fenerbahçe is dus voor FC Twente de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Conference League. De Turkse topclub kwam na de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen NK Maribor in Slovenië niet meer in de problemen. Fenerbahçe zegevierde in Maribor met 3-0.

Irfan Kahveci maakte het eerste doelpunt van de avond, waarna oud-Ajacied Dusan Tadic en voormalig Feyenoord-speler Sebastian Szymanski de score opvoerden in het laatste kwartier. De doelpunten van Tadic en Szymanski werden gemaakt nadat het duel bijna een half uur stil had gelegen wegens ongeregeldheden met supporters. In het uitvak werd traangas gebruikt door de Sloveense politie.

Fenerbahçe werd afgelopen seizoen tweede in de Turkse competitie, met acht punten minder dan kampioen Galatasaray. De kampioen komt uit in de voorronden van de Champions League.

FC Twente speelt over een week eerst uit, de return in Enschede is een week later.