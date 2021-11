Max Verstappen wenst Jeffrey Herlings succes in zijn jacht op wereldtitel MXGP

Video

Nieuwe liefde Jacob van B&B Vol liefde haalt uit naar voorgangers

Wekenlang hebben we afgelopen zomer meegeleefd met het liefdesleven van de B&B-eigenaren Caroline, Debbie, Roxanne, Vincent, Bert en Jacob in het RTL-programma B&B Vol liefde. Jacob is in Portugal inmiddels een aantal weken gelukkig samen met de Limburgse Carla. Presentator Karlijn Bernoster...