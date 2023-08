Bas Dost na NEC-debuut: ’Mooi dat ze je nog met zoveel respect behandelen’

NIJMEGEN - Nog voor hij een bal beroerde, had Bas Dost al invloed op het spel van zijn nieuwe club NEC in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Het publiek juichte de voormalig spits van Oranje hartstochtelijk toe tijdens zijn warming-up. Die vonk sloeg over. Met Dost in de ploeg liepen de Nijmegenaren vervolgens uit van 1-0 naar 3-0.

Bas Dost. Ⓒ ANP/HH