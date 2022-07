Oude corruptiezaken leveren FIFA bijna 90 miljoen euro op

De Amerikaanse justitie doet al jaren onderzoek naar corruptie in de voetbalwereld en liet in 2015 bij het FIFA-congres in Zürich diverse bestuurders oppakken. Het geld waarmee ze zich hadden verrijkt via gesjoemel met de verkoop van media- en marketingrechten voor grote toernooien, wordt door de Amerikanen verdeeld onder de ’slachtoffers’.

In augustus vorig jaar kreeg de FIFA al 201 miljoen (192 miljoen euro) dollar terug. Nu volgt een bedrag van 92 miljoen. Dat geld gaat naar de FIFA, de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol en de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Ook enkele nationale voetbalbonden ontvangen een deel van dat bedrag.

De grootschalige corruptiezaak kwam zeven jaar geleden naar buiten rond de voorzittersverkiezing bij de FIFA. Diverse bobo’s werden in hun hotel in Zürich opgepakt. De affaire leidde uiteindelijk tot het vertrek van de toenmalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter.

De Amerikaanse justitie heeft sindsdien al ruim vijftig mensen uit meer dan twintig landen aangeklaagd in de zaak. Van de betrokken voetbalbobo’s bekende een groot deel schuld.