Ongevaccineerde Djokovic bereidt zich ’gewoon’ voor op US Open

„Ik bereid me voor alsof ik mag meedoen”, schreef Djokovic op social media. „Fingers crossed!”

Ruim 43.000 mensen hebben een online petitie ondertekend met daarin een oproep om Djokovic te laten meedoen aan het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, dat eind augustus in New York begint. De Serviër mocht begin dit jaar ook niet deelnemen aan de Australian Open vanwege zijn vaccinatiestatus. Later zei de Serviër dat hij liever een toernooi mist dan dat hij zich laat vaccineren.

Djokovic won begin deze maand op Wimbledon zijn 21e grandslamtitel, één minder dan recordhouder Rafael Nadal. Op Roland Garros verloor hij in de kwartfinales van de Spanjaard.

Bautista Agut de beste in Kitzbühel

De Spanjaard Roberto Bautista Agut heeft in Kitzbühel zijn elfde toernooizege op de ATP Tour geboekt. De 34-jarige Spanjaard, nummer 20 van de wereld, versloeg in de finale op het Oostenrijkse gravel de met een wildcard toegelaten Filip Misolic in twee sets: 6-2 6-2.

De 20-jarige Oostenrijker Misolic had verrassend de eindstrijd bereikt op het toernooi in eigen land. De nummer 205 van de wereld moest zaterdag eerst zijn partij tegen de Duitser Yannick Hanfmann in de halve finales uitspelen. Dat duel was vrijdag in de beslissende tiebreak gestaakt vanwege regen. Misolic won de tiebreak met 7-4 en mocht daarna aantreden in de finale. Daarin was hij echter vrijwel kansloos tegen de ervaren Bautista Agut, die eerder dit jaar het toernooi van Doha won.

WTA-finale in Praag

Op de WTA Tour gaat de finale in Praag tussen de Russin Anastasia Popotova en Marie Bouzkova uit Tsjechië. Popotova (21) versloeg de Chinese Qiang Wang met 6-3 6-0, de 24-jarige Bouzkova won het Tsjechische onderonsje met Linda Noskova: 7-6 (4) 6-3.