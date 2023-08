Sturm Graz gaat ’all-in’ tegen PSV om ’wonderbaarlijke comeback’ te verwezenlijken

Het publiek in Graz heeft wat minder geloof in een wonderbaarlijke opstanding van Sturm getuige de slechts 11.350 verkochte kaartjes voor de wedstrijd in de Merkur Arena, die bij Europese wedstrijden 15.000 supporters kan herbergen. ,,We hopen dat er nog veel kaartjes verkocht worden, zodat we voor een vol stadion kunnen spelen. Zo’n wonderbaarlijke comeback wil toch niemand missen”, vroeg Ilzer zich hardop af.

Een Oostenrijkse verslaggever vroeg zich af of de sleutel niet bij PSV gaat liggen en trok in twijfel of de Eindhovenaren na de uitslag in het heenduel zich nog optimaal kunnen motiveren voor de return. Die suggestie werd door Ilzer stellig verworpen. ,,Zulke speculaties moeten we niet maken. PSV heeft een nieuwe trainer en de spelers zullen zich tegenover hem elke wedstrijd willen bewijzen. Daar moeten we echt niet op rekenen.”

Bekijk ook: PSV zet Anwar El Ghazi op transferlijst

Wonder

Evenals vorige week ontbreekt spits Manprit Sarkaria, de 26-jarige spits, die gezien wordt als de gevaarlijkste speler van Sturm Graz. De talentvolle middenvelder Alexander Prass, die vorige week ontbrak in Eindhoven, is wel weer inzetbaar. De wedstrijd wordt dinsdagavond om 20.30 uur gespeeld en de winnaar van de tweestrijd speelt in de play-off van de Champions League tegen de winnaar van FC Servette en Rangers FC.

Mocht Sturm Graz het wonder realiseren, dan zullen ze voor de play-off moeten uitwijken. De UEFA heeft laten weten geen dispensatie meer te geven voor de Merkur Arena in de play-off van de Champions League of de groepsfase van de Europa League, omdat het stadion onvoldoende beantwoordt aan de eisen die de Europese voetbalbond stelt. Sturm Graz zal daarom bij een Europees vervolg moeten uitwijken naar het stadion van 1.FC Kärnten in Klagenfurt, 136 kilometer verderop.