Papierwerk deal Schuurs in orde

Nu alleen nog de laatste punten en komma’s nog moeten worden gezet, heeft Ajax Schuurs toestemming gegeven naar Turijn te vliegen om de medische keuring te ondergaan en zijn contract tot de zomer van 2026 te ondertekenen. Torino betaalt Ajax naar verluidt 9,5 miljoen euro vast, 3,5 miljoen euro aan bonussen en een percentage doorverkoop. Daarmee verdienen de Amsterdammers ruimschoots het bedrag terug dat in januari 2018 aan Fortuna Sittard werd betaald: met bonussen erbij 3 miljoen euro.

De zo goed als afgeronde transfer van Schuurs zet bij Ajax de deur open voor de komst van Ahmetcan Kaplan (19) van Trabzonspor. Het is de tactiek van technisch manager Gerry Hamstra en zijn rechterhand Klaas-Jan Huntelaar om snel na het vertrek van een Ajax-speler de opvolger te presenteren en de Turkse centrale verdediger van Trabzonspor staat in de startblokken om een contract als speler van Ajax te tekenen. De interesse in Kaplan dateert al van april van dit jaar. Door het vertrek van Schuurs wordt zijn komst mogelijk versneld. Ook Paris Saint-Germain en Arsenal waren zeer geïnteresseerd in Kaplan, maar die lijkt Ajax en de Eredivisie te zien als ideale springplank naar de Europese top.

93 wedstrijden in Ajax 1

Hoewel Schuurs, die op zijn zeventiende al aanvoerder van Fortuna Sittard was, nooit een vaste basisspeler was, kan hij tevreden de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekken. De verdediger vierde drie landstitels en de eerste plaats in het door corona afgebroken seizoen 2019/’20 en won twee TOTO KNVB-bekers. In vier volledige seizoenen speelde hij in totaal 93 duels in Ajax 1.

Zijn beste wedstrijden speelde Schuurs in de Champions League tegen onder meer OSC Lille en Liverpool, waarin hij de aandacht op zich vestigde. Ook de halve finale van Jong Oranje op het EK in 2021 tegen Duitsland, waarin Schuurs scoorde, was goed voor zijn marktwaarde. In de ArenA en op De Toekomst wordt weleens de vergelijking gemaakt tussen Schuurs en Newcastle United-aankoop Sven Botman. Beiden zijn uitstekende verdedigers, maar volgens de kenners is de Ajax-speelwijze niet op hun lijf geschreven.