Ajax-trainer Erik ten Hag: ’Ik ben vrij goed in keuzes maken’

Want wie gaat er starten, Klaassen of Steven Berghuis? „Klaassen is wedstrijdfit. Hij is er een paar weken uitgeweest, maar niet zo lang dat het alarmerend is. Ik denk zeker dat hij kan starten. We zullen dus een paar keuzes moeten maken.”

Ten Hag is ondanks de goede vorm van Ajax en Berghuis niet bang om zijn vleugelspits op de bank te zetten. „Ik kan om iedereen heen, je moet het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. De principes veranderen niet. Maar ze brengen allebei andere kwaliteiten mee. Davy heeft ontzettend goed gevoel voor timing en een fantastische omschakeling. Steven heeft goede positiekeuzes en overzicht en techniek om de laatste bal te geven. Hij heeft me verbaasd in zijn progressie, ook zeker in zijn omschakeling. Dat is in die positie essentieel.”

Besiktas komt met een volle ziekenboeg richting Amsterdam. Ziet Ten Hag de Turken als zwakke broeder van de poule? „Er zijn geen zwakke ploegen in de Champions League. Zij hebben vertrouwen, maar dat hebben wij ook. En wij kunnen ook dingen opvangen.”

Hij vervolgt: „Maar Besiktas heeft technische spelers, maar ze kunnen ook robuust spelen.” Ten Hag kan nog geen beroep doen op de geblesseerde doelman Maarten Stekelenburg.

Besiktas heeft een overvolle ziekenboeg. De kampioen van Turkije mist Miralem Pjanic, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Welinton Souza, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou, Cyle Larin en Javier Montero. Michy Batshuayi, Oguzhan Özyakup en Salih Uçan zijn wel weer beschikbaar.

Blind jubileert met Ajax tegen Besiktas in Champions League

Voor Daley Blind is het tweede groepsduel van Ajax van dinsdagavond tegen Besiktas alweer zijn 50e wedstrijd in de Champions League. „Maar het blijft speciaal”, zegt de linksbenige verdediger. „De hymne vlak voor de aftrap en gelukkig ook weer de ambiance in een volle Johan Cruijff ArenA. Die is fantastisch op Europese avonden. Dat hebben we moeten missen.”

De 31-jarige Blind moet even nadenken als hem naar zijn mooiste duel tot nu toe in de Champions League wordt gevraagd. „Maar dan denk ik toch aan onze eerste campagne sinds mijn terugkeer”, stelt hij. „Die overwinning van 1-4 in Madrid was toch wel een mooie.”

Blind wil de huidige ploeg van Ajax niet vergelijken met het elftal dat na overwinningen op Real Madrid en Juventus doordrong tot de halve finales. „Want bijna alle spelers van dat elftal zijn vertrokken”, zegt hij. „Ik denk wel dat we weer op de goede weg zijn. Als we goed spelen, dan kunnen we het alle ploegen lastig maken. Dan zijn we moeilijk te verslaan. Maar we moeten wel steeds het beste uit ons zelf halen. Wat dat betreft zijn we soms zelf onze grootste tegenstander.”