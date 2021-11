FC Groningen bezorgt Fortuna vierde nederlaag op rij

Fortuna hoopte zaterdagavond een einde te maken aan de belabberde reeks. De equipe van trainer Sjors Ultee had al drie wedstrijden op rij verloren in de Eredivisie en snakte dus naar punten.

Er gebeurde weinig in de eerste twintig minuten, maar de ronduit saaie openingsfase werd teniet gedaan door een fantastisch doelpunt van Mats Seuntjens. Vanaf zo’n 25 meter haalde hij verwoestend uit en tekende Seuntjens voor alweer zijn zevende goal dit seizoen op het hoogste niveau in Nederland.

Lang kon de thuisploeg niet van de voorsprong genieten, want amper vijf minuten later stond het alweerweer gelijk. Cyril Ngonge kopte Groningen fraai op gelijke hoogte. Ook voor hem betekende het doelpunt alweer zijn zevende goal van het seizoen.

Dat Groningen halverwege de kleedkamer opzocht met een voorsprong had de ploeg van Danny Buijs te danken aan enorm cadeau van Fortuna-speler George Cox. Ngonge wilde de bal voorslingeren en in een poging die voorzet eruit te halen, werkte Cox de bal met een boog over zijn eigen doelman heen: 1-2.

Vlak na rust gooide Daleho Irandust de wedstrijd in het slot. Fortuna-doelman Yanick van Osch liet een schot van afstand uit zijn handen glippen en Irandrust was er als de kippen bij om daarvan te profiteren: 1-3. De avond werd nog pijnlijker voor Fortuna toen de thuisploeg de wedstrijd met tien man moest afmaken na een rode kaart voor Roel Janssen. De scheidsrechter bestrafte hem in eerste instantie met een gele prent, maar na tussenkomst van de VAR werd hij alsnog naar de kleedkamer gestuurd. Jørgen Strand Larsen tekende uiteindelijk voor de eindstand: 1-4.

En dus verloor Fortuna ook de vierde wedstrijd op rij en worden de zorgen groter en groter voor de ploeg van Ultee die op de zeventiende plaats in de Eredivisie staat.

