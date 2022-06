Arno Kamminga houdt ook in Boedapest grotere plaatje voor ogen

Darts

World Cup of Darts: Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert imponeren

Geen problemen zaterdagmiddag voor Team Holland in de tweede ronde van de World Cup of Darts tegen Ierland. Dirk van Duijvenbode gooide op weg naar een 4-1 zege 110 gemiddeld tegen Steve Lennon. Danny Noppert won in de Eissporthalle in Frankfurt met dezelfde cijfers van William O’Connor.