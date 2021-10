Real Madrid-coach Carlo Ancelotti maakt zich zorgen na nieuwe nederlaag: ’Geen incident’

„Deze nederlaag is geen incident”, zei Ancelotti na afloop op de persconferentie. „We speelden niet goed en verdienden het om te verliezen. Het spreekt voor zich dat ik bezorgd ben, want dit team en deze club zijn het niet gewend om twee duels op rij te verliezen. We moeten op zoek naar oplossingen om onze fouten recht te zetten.”

„We speelden slecht, daar valt niet veel meer aan toe te voegen”, aldus de 62-jarige trainer over het La Liga-duel. „Voor de wedstrijd hadden we een duidelijk plan, maar na de tegentreffer hadden we niet de rust om aan het plan vast te houden en was ons spel warrig. Ik moet eerlijk zijn: dit was onze slechtste wedstrijd van het seizoen.”

Ondanks de nederlaag voert Real Madrid nog wel de Spaanse ranglijst aan, hoewel Atlético Madrid en Real Sociedad evenveel punten hebben verzameld.